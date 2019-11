Indrukwekkende drummers van KODO oefenen hun Olympische act in Brugge Bart Huysentruyt

30 november 2019

13u58 0 Brugge Het Brugges Festival heeft de wereldpremière van KODO meets The Voices of South Africa geprogrammeerd op 23 en 24 februari 2020. Dat is in de krokusvakantie in het Concertgebouw van Brugge.

Het is een creatie van de wereldberoemde Japanse taikogroep en een Zuid-Afrikaans koor met erg ervaren zangers. Jo Van Driessche bracht hen bij elkaar. Hij heeft met Brugges Festival drie jaar gewerkt om de Japanse en de Zuid-Afrikaanse delegatie samen te brengen. Na de wereldpremière is de voorstelling volgende zomer te zien tijdens de Olympische Spelen in Japan. Daarna tourt KODO meets The Voices of South Africa pas weer na 2022. De zangers van The Voices of South Africa reizen in december door België. Zangeres Stella Khumalo werkte in het verleden onder meer samen met Paul Simon en Elton John. KODO speelde in het verleden al succesvol samen met onder meer de Nederlandse band BLØF. Tickets op www.ticketsbrugge.be.