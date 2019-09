Indrukwekkend: Brugge viert Stadsschouwburg met flashback naar 1869 Mathias Mariën

29 september 2019

08u53 0 Brugge Aan de Brugse Stadsschouwburg is zaterdagmiddag het feestjaar ‘150 jaar Stadsschouwburg’ officieel op gang getrapt.

Cultuurcentrum Brugge dompelde het publiek onder in de tijdsgeest van 1869, het geboortejaar van de Stadsschouwburg. Tal van figuranten verkleedden zich in 19de eeuwse kledij en flanneerden op het plein en de straten rondom. Aangevuld met héél wat randanimatie en muzikale intermezzo’s, leek je héél even in het geboortejaar van de Brugse Stadsschouwburg te vertoeven. Er waren honderden figuranten met kostuums uit de Belle Epoque-periode. Ook het stadsbestuur was van de partij in aangepaste kledij. De komende weken en maanden staan er nog verschillende evenementen gepland om de ‘verjaardag’ te vieren.