Indrukwekkend: Brugge baadt in het licht tijdens ‘Wintergloed’ Mathias Mariën

23 november 2019

12u16 7 Brugge Sinds vrijdagavond kan je in Brugge terecht voor Wintergloed. Twee lichtparcoursen voeren je doorheen de stad en verrassen je met interactieve lichtinstallaties en projecties.

De wandelingen met lichtkunstinstallaties lopen van het Stationsplein tot het Minnewaterpark en van het Stationsplein via het Albertpark tot ’t Zand. De verlichting staat aan van 15.30 u. tot middernacht. Wij gingen al even wandelen. En eerlijk? We waren behoorlijk onder de indruk.