Indische mensensmokkelbende krijgt tot 5 jaar cel en meer dan 3 miljoen euro boete, hulpverlener die transmigranten onderdak bood vrijgesproken Siebe De Voogt

28 juni 2019

14u08 0 Brugge Een bende Indische mensensmokkelaars heeft in de Brugse rechtbank celstraffen tot 5 jaar gekregen en in totaal 3,1 miljoen euro aan boetes. Een 72-jarige hulpverlener uit Sint-Jans-Molenbeek werd vrijgesproken. Hij bood onderdak aan verschillende transmigranten, maar stelde daarmee volgens de rechtbank geen strafbare feiten.

De mensensmokkelbende kwam in het vizier van de speurders, toen in het voorjaar van 2018 met de regelmaat van de klok Indiërs werden aangetroffen op weg naar de kust. “Via verder onderzoek konden we een organisatie in kaart brengen, die aangespoord werd door twee mensen in India”, vertelde procureur Frank Demeester. De twee leiders van de bende stonden in contact met hun landgenoot Mohit M. (36). Hij organiseerde volgens het openbaar ministerie de mensensmokkeltransporten op Belgische grondgebied en kreeg daarbij hulp van drie luitenanten: twee Indiërs en een Afghaan. Het drietal kreeg vrijdagmorgen een effectieve celstraf van 30 maanden en elk een geldboete van 776.000 euro, waarvan ze 194.000 euro effectief moeten betalen. Mohit M. moet 5 jaar naar de gevangenis.

Samen met de smokkelaars moest ook F.C. (72) uit Sint-Jans-Molenbeek zich voor de rechter verantwoorden. De man van Hongaarse origine bood onderdak aan verschillende slachtoffers van de bende. “Als hij veroordeeld wordt, moet elke vrijwilliger die transmigranten helpt, beginnen vrezen”, pleitte zijn advocaat Jean-Marie De Meester. De rechter volgde de redenering van de raadsman en sprak F.C. vrij. Een andere man die transmigranten onderdak gaf, werd wél veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel en 32.000 euro boete, de helft met uitstel. Hij werd immers betaald voor zijn diensten en maakte zich zo mee schuldig aan mensensmokkel.