Inbrekers stelen dure sportsturen uit BMW’s: “Dit moeten wel diefstallen op bestelling zijn” Bart Boterman Mathias Mariën

06 augustus 2020

14u20 0 Brugge “Ik vermoed dat dit diefstallen op bestelling zijn”, zucht Kenzy Snauwaert, een van de slachtoffers van twee inbraken in BMW’s in Sint-Kruis bij Brugge. Telkens gingen de dieven aan de haal met een speciaal sportstuur van de reeks ‘M-Performance’ ter waarde van 1.200 euro.

Volgens Christian Scheldens van de communicatiedienst van de lokale politie Brugge zijn vooralsnog twee dergelijke inbraken vastgesteld, in de nacht van dinsdag op woensdag in de Julius Delaplacestraat en in de Boogschutterslaan in Sint-Kruis. “Telkens is het labo ter plaatse gekomen voor een sporenonderzoek. Het lijkt erop dat dit het werk is van dezelfde bende, aangezien ze telkens het stuur demonteerden. De zaak zit volop in onderzoek”, zegt Scheldens.

Zeker op slot

Een van de slachtoffers is Kenzy Snauwaert, sinds november vorig jaar eigenaar van een BMW 220I. “Opvallend genoeg is er geen schade aan mijn wagen. Ik ben honderd procent zeker dat die op slot was. Mijn enige verklaring is dat ze de contactloze sleutel van op afstand hebben uitgelezen om zo de wagen te openen”, zegt hij.

Ze waren nog zo vriendelijk om de bout netjes op de zetel achter te laten. ‘Als je een nieuw stuur installeert: hier is de bout’, leek het wel Kenzy Snauwaert, slachtoffer van BMW-inbraak

Zijn wagen is uitgerust met allerhande snufjes. “Ze hebben vreemd genoeg enkel het stuur mee en waren nog zo vriendelijk om de bout netjes op de zetel achter te laten. ‘Als je een nieuw stuur installeert: hier is de bout’, leek het wel. Precies alsof dit een diefstal op bestelling was”, aldus Kenzy. Hij roept BMW-eigenaars op om op te letten. Bij de andere BMW was wel een raampje ingeslagen.

Sijsele en Maldegem

Ook in Sijsele is onlangs ingebroken in twee BMW’s, bevestigt de lokale politie Damme/Knokke-Heist. In de nacht van 22 op 23 juli werden onderdelen van het dashboard en het stuur gestolen. Ook in Donk bij Maldegem zou dezelfde bende recent hebben toegeslagen.