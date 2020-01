Inbrekers druipen af zonder buit in Boudewijnpark Mathias Mariën

22 januari 2020

17u26 0 Brugge Het Boudewijnpark in Brugge kreeg maandagnacht inbrekers over de vloer. De daders dropen uiteindelijk zonder buit af toen ze werden opgeschrikt door het alarmsysteem.

De toegesnelde politie kon de dieven niet meer vatten en is een onderzoek gestart. De daders waren de burelen binnengedrongen, maar raakten niet veel verder. Behalve een geforceerde deur is de schade miniem. Camerabeelden brengen mogelijk meer duidelijkheid over de inbrekers.