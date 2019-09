Inbrekers die onder meer drie knuffels stalen krijgen 2 jaar cel Siebe De Voogt

09 september 2019

15u58 0 Brugge Drie Chileense inbrekers hebben in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 2 jaar gekregen voor een inbraak in Sint-Michiels. Naast elektronica en juwelen maakten de daders daarbij ook drie knuffeldieren buit.

De Brugse politie werd op 4 april naar de Rijselstraat geroepen voor een verdachte wagen met Nederlandse nummerplaat die er rondreed. Bij een controle werden drie Chilenen aangetroffen. Kort nadien werd in de buurt ook een minderjarige landgenoot van hen opgepakt. Hun auto bleek gestolen te zijn in Amsterdam.

In de koffer vonden de agenten vermoedelijk gestolen kledij terug, wat uurwerken en oorbellen en enkele schroevendraaiers. Tijdens het doorzoeken van het voertuig kwam een buurtbewoonster uit de Pierssensdreef melden dat er kort voordien bij haar was ingebroken. Bij de inbraak werden twee laptops, een tablet, een koffertje met juwelen en drie knuffeldieren gestolen. Een deel van de buit werd in de omgeving teruggevonden.

Twee van de meerderjarige Chilenen bekenden achter de inbraak te zitten. Ook de minderjarige gaf zijn aandeel toe; Hij verklaarde aan het gerecht dat hun groep eigenlijk uit 15 inbrekers bestond, die in kleine groepjes inbraken pleegden in verschillende steden. De Chilenen kwamen nooit opdagen voor hun proces en werden maandagmorgen veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2 jaar.