Inbrekers die gevat werden na lange achtervolging worden verdacht van zes feiten in het Brugse Siebe De Voogt

13 augustus 2019

17u55 0 Brugge De vier mannen die vrijdagmorgen in de boeien werden geslagen na een lange achtervolging in Kruibeke, blijven een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het viertal wordt verdacht van zes inbraken in het Brugse.

De feiten vonden donderdagnacht plaats. Na één van de inbraken werd een Ford met Franse nummerplaat geseind. De wagen werd vrijdagmorgen ter hoogte van de E40 in Melle opgemerkt door een politiepatrouille. Hij vluchtte bij het zien van de agenten via de E17 weg in de richting van Antwerpen. Bij de afrit verlieten de inbrekers de snelweg om uiteindelijk enkele kilometers verder in Kruibeke te crashen op een zogenaamde “varkensrug”, die als scheiding was aangebracht tussen het fietspad en de rijbaan. De politie kon de vier verdachten ter plaatse in de boeien slaan. Ze werden aangehouden door de onderzoeksrechter en verschenen dinsdagmorgen voor de raadkamer. Die verlengde hun aanhouding met een maand. Voorlopig komen de verdachten in aanmerking voor zes inbraken. Het verdere onderzoek moet duidelijk maken of ze nog aan meer feiten gelinkt kunnen worden.