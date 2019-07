Inbreker (47) op heterdaad betrapt tijdens inbraak in bedrijf Mathias Mariën

03 juli 2019

10u05 0 Brugge Een 47-jarige Bruggeling is dinsdagnacht opgepakt tijdens een inbraakpoging.

De veertiger was op inbraaktocht langs de Gistelsesteenweg en besloot even na 3 uur zijn kans te wagen in een bedrijf. De man sloeg het veiligheidsglas aan de zijkant van het gebouw stuk, maar wekte daarmee de aandacht van de bewoner van het bovengelegen appartement. Die besloot meteen de politie te alarmeren. Bij aankomst konden zij de 47-jarige inbreker op heterdaad betrappen. Tijdens zijn arrestatie verzette de veertiger zich hevig, maar hij kon uiteindelijk wel in de boeien geslagen worden. De schade aan het raam werd tijdelijk hersteld met een houten paneel.