Inbraakpatrouille betrapt jonge dealers: parket vordert tot 2 jaar cel Siebe De Voogt

12 december 2019

16u08 0 Brugge Drie jonge Bruggelingen riskeren celstraffen tot 2 jaar voor het dealen van allerhande soorten drugs. Ze werden betrapt door een inbraakpatrouille van de politie. Opvallend: één van de twintigers werd in een ander dossier ontvoerd door één van z’n medebeklaagden.

De Brugse politie patrouilleerde op 21 januari in Sint-Andries in het kader van de strijd tegen inbraken. Ze kregen plots een wagen in de gaten, die verdacht traag reed. De agenten gingen over tot een controle en troffen T.V. (24) aan achter het stuur. Hij had meer dan 300 gram cannabis geleverd aan z’n passagier K.R. (22). Die laatste had ook elf paxons cocaïne op zak. In de wagen was zat ook M.F. (20). Hij bleek een boksbeugel op zak te hebben. Volgens het parket dealde de man onder meer speed, cocaïne en MDMA op feestjes. Bij een huiszoeking troffen speurders 16.000 euro cash geld aan, verstopt tussen de isolatie op zolder, en 33 gram cocaïne.

Het parket vorderde voor M.F. een effectieve celstraf van 2 jaar. Zijn advocaat Stijn Leliaert benadrukte dat z’n cliënt in Namen al een voorwaardelijke celstraf van 2,5 jaar kreeg voor feiten uit dezelfde periode. Hij vroeg de rechter om geen bijkomende straf op te leggen. T.V. en K.R. riskeren respectievelijk 2 jaar en 18 maanden cel, maar vragen een werkstraf. Opvallend genoeg zijn de twee ook dader en slachtoffer in een ander dossier. T.V. zou K.R. met de hulp van anderen ontvoerd hebben in het kader van een openstaande drugsschuld. De zaak moet later nog voor de rechtbank komen. Uitspraak op 5 maart.