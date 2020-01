Inbraakgolf in Assebroek blijft aanhouden: al 22 aangiftes sinds jaarwisseling Mathias Mariën

22 januari 2020

16u15 12 Brugge De inbraakgolf in Assebroek en Sint-Kruis blijft aanhouden. Dinsdagmiddag kreeg de politie opnieuw twee aangiftes van inbraken. Sinds de jaarwisseling staat de teller nu al op 22. “Een vast patroon kunnen we niet herkennen”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

In dezelfde periode vorig jaar stond de teller op minder dan de helft. De kleine alarmbelprocedure is dan ook opgestart bij de lokale politie. “In het kader van deze procedure is een extra politionele actie georganiseerd. Stad Brugge wil de bewoners oproepen om genoeg waakzaamheid aan de dag te leggen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Opvallend is dat vooral Assebroek wordt geteisterd door inbrekers. Ze slaan zowel overdag als ’s nachts toe. De stad organiseerde daarom op woensdag een pop-up infostand over inbraakpreventie. Op deze stand kregen bezoekers tips over hoe ze een inbraak in hun woning kunnen vermijden. Er konden ook vragen gesteld worden over inbraakpreventie aan de diefstalpreventieadviseur.