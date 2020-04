Inbraak in kelder van tearoom: dieven stelen drankvoorraad Mathias Mariën

02 april 2020

15u40 0 Brugge De politie is een onderzoek gestart naar een inbraak bij Salon Monet op de Zeedijk van Zeebrugge.

Dieven braken daar begin deze week binnen via de bierkelder van de tearoom en gingen aan de haal met de drankvoorraad. Ook vorig jaar werd de horecazaak al het slachtoffer van een gelijkaardige inbraak. De zaak is al een tijd gesloten door de maatregelen in het kader van de coronacrisis. Voor de uitbaters zit er niks anders op dan het onderzoek af te wachten.