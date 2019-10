In zes maanden tien keer meer geveltuintjes dan in zes jaar: stad geeft nu iedere buurt kans om plantvak aan te vragen Inwoner moet enkel klimplant aankopen, stadsdienst plaatst plantvak Bart Huysentruyt

30 oktober 2019

18u08 0 Brugge Het proefproject, waarbij bewoners van de Langestraat een gevelplant kunnen plaatsen en zo hun straat kleurrijker maken, is een enorm succes. Dat blijkt al na zes maanden. Honderd inwoners hebben zo'n klimplant, met de hulp van de stad, in huis gehaald. “Omdat dit zo aanslaat, geven we nu elke Bruggeling die kans”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Het proefproject ‘Gevelgroen’ zat zo in elkaar: bewoners van de Langestraat (en enkele zijstraten) konden zich aanmelden voor het plaatsen van een gevelplant. Daarvoor moest de stad een voetpadtegel uitbreken en er een plantvak van maken. Dat gebeurde gratis, de bewoner moest enkel de plant betalen. “Zo'n honderd mensen hebben van die kans gebruik gemaakt", maakt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem de balans op. “Het resultaat was ook geslaagd: onder meer aan zaken als Rock-Fort, De Kelk of Depot d’O zorgden de planten voor extra kleur in de anders grijze Langestraat.”

Aanvragen

Tientallen bewoners en handelaars deden een aanvraag. Per tien aanvragen liet de stad een aannemer komen om het kleine aanpassingswerk te doen. “Toen we het project lanceerden, kregen we ook al aanvragen vanuit onder meer Christus-Koning binnen. We moesten die mensen ontgoochelen en vertellen dat het project enkel in de Langestraat werd gelanceerd. Maar door het grote succes hebben we in het schepencollege beslist om het nu over het hele Brugse grondgebied toe te passen. Ik hoop veel gevelplanten te zien in bijvoorbeeld de Ezelstraat en Smedenstraat. Hopelijk volgt heel de stad. Rozen met doornen zijn niet toegelaten, maar een blauwe regen of jasmijnplant zijn duidelijk favorieten. Ook stokrozen zonder doornen kunnen.”

Ik hoop veel gevelplanten te zien in bijvoorbeeld de Ezelstraat en Smedenstraat. Hopelijk volgt heel de stad. Rozen met doornen zijn niet toegelaten, maar een blauwe regen

of jasmijnplant zijn duidelijk favorieten Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein

Het Brugse project is vrij uniek. Het wordt volgens Van Volcem voorlopig enkel in Brussel ook gedaan. “Daar geven ze zelfs de planten gratis aan de inwoners. Maar ik denk dat we hier toch een mooie inspanning leveren om onze stad mooier en aantrekkelijker te maken. Kleuren en groen zorgen voor meer geluk bij de mensen.” Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft het nog een ander groot voordeel: “Tegelijk leveren we ook een bijdrage in de strijd tegen klimaatopwarming. Stedelijk groen zorgt voor koelte en mildert zo ook nog eens het hitte-eilandeffect in de stad. Geveltuinen komen ook de biodiversiteit van de stad ten goede.”

Om een gevelplant te plaatsen moet het voetpad minstens 1 meter breed zijn en het plantvak moet op minstens 50 cm van de buren geplaatst worden. Bij slecht onderhoud neemt de stad ze weg. Een klimplant aanvragen kan via: https://www.brugge.be/klimplant-voor-het-voetpad-aanvragen.