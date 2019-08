In ‘Fox Flambé’ kook en eet je met sterrenchefs Bart Huysentruyt

22 augustus 2019

14u16 0 Brugge Wil je als beginnende kok meteen de kneepjes van het vak leren van een sterrenchef? Dan kan je vanaf september bij de Brugse ondernemer Tom De Vos (50) terecht. Hij opent in de Ezelstraat ‘Fox Flambé’, waar hij samen met gerenommeerde (sterren)chefs kookworkshops gaat geven. “Brugge is de ideale culinaire locatie om zoiets te starten", vindt hij.

Soms blijkt de passie onweerstaanbaar. Tom De Vos (50), opgeleid als slager-traiteur en al jarenlang actief in de vleeswarenindustrie, heeft besloten om zijn enthousiasme als hobby-kok en ‘foodie’ te vertalen in een onderneming. Fox Flambé huist in een 17de-eeuws pand in de Ezelstraat, recht tegenover het Achiel Van Ackerplein. In de statige zaal is de blikvanger een ruim zeven meter lang, strak vormgegeven kook- en eetelement, waar tot veertien mensen de chefs op de vingers kunnen kijken.

Grote geheimen

Die chefs zijn niet van de minste: De Vos heeft onder meer al Michael Vanderhaeghe (Hostellerie St. Nicolas, twee Michelinsterren), Henk Vanoudenhove (Sans Cravate, één Michelinster) en Hermes Van Liefde (Rock-Fort) vastgelegd; de openingsworkshop op maandag 2 september wordt verzorgd door Timothy Goffin (Goffin, één ster). “De grote geheimen van de chefs zijn dikwijls eenvoudige kneepjes met soms een geniaal resultaat”, weet De Vos. Het aanbod van workshops varieert van eenmalige sessies rond een thema – bijvoorbeeld ‘pasta’s voor studenten’, of ‘de perfecte bouillabaisse’ – tot een reeks van tien sessies, zoals ‘Meat by Dierendonck’, waarin zowel absolute beginnelingen als gevorderde hobbykoks hun gading vinden. Ze kijken toe, krijgen tips en gaan dan zelf aan de slag, onder begeleiding. Het resultaat van al die kookijver eten de cursisten daarna gezellig samen op. “Het is voor hobby-koks toch wel een unieke kans om van gerenommeerde chefs de kneepjes van het vak te leren. Ik heb in de eerste reacties ook al gezien dat mensen wel staan te popelen om bij te leren. En waar kan dat beter dan in Brugge, toch wel dé gastronomische stad bij uitstek.” Voorlopig nog geen Geert Van Hecke of Gert De Mangeleer die achter het fornuis staan, maar wat niet is, kan nog komen. “We zijn geen hotelschool, maar bieden iets leuks aan voor mensen die erg met eten en gastronomie bezig zijn. En dat zijn er in deze regio heel veel.”

Teambuilding

Een eenmalige workshop duurt zo’n vier uur, er zijn dag- en avondsessies, en de prijs start vanaf 50 euro. Individueel inschrijven kan, maar vanzelfsprekend is koken en eten veel fijner als je dat samen met familie en vrienden doet. Ook bedrijven kunnen er terecht, voor teambuilding en seminariesessies, want ‘Fox Flambé’ beschikt over een prima uitgeruste vergaderruimte en parkeerplaatsen. Voor meer info: www.foxflambe.be.