In Brugge opent maandag Les Coquettes, het eerste ‘conceptkapsalon’: “We kunnen kinderen en ouderen perfect scheiden” Bart Huysentruyt

16 mei 2020

09u14 37 Brugge Vijf jaar nadat Florence Beaumont met haar moeder Sophie het kapsalon Les Coquettes opende in de Predikherenstraat, breekt een nieuw hoofdstuk aan. Op de hoek van de Vismarkt en het Suvéestraatje opent ze een tweede zaak: een combinatie van kapsalon met winkel en koffiebar. “We kunnen kinderen en ouderen straks strikt scheiden", zegt ze.

Op haar 24ste is Florence al aan haar tweede ondernemersavontuur toe. Behoorlijk snel dus, maar naar eigen zeggen is het ondernemerschap iets waar ze na haar studies vanzelf in rolde. “Op mijn negentiende samen met mijn moeder het kapsalon Les Coquettes openen, dat was meteen een geweldige uitdaging”, zegt ze. “Het salon voor heren, dames en kinderen is een succesverhaal, maar intussen zijn we vijf jaar verder en is de tijd rijp voor een nieuw hoofdstuk. Ik voel al een tijdje de nood voor een salon met meer ruimte en met een iets luxueuzere toets. Daarom openen we vlakbij, zeventig meter verder, een tweede zaak onder de naam Les Coquettes Lifestyle. Dat wordt veel meer dan een klassiek kapsalon”, legt Florence uit.

Klanten zullen niet naast elkaar in de kapstoel zitten Florence Beaumont

Koffie of een hapje

Les Coquettes Lifestyle zal zich niet beperken tot kappersactiviteiten. Je mag het – zoals de naam zegt – veel ruimer zien. “Het wordt het eerste conceptkapsalon in Brugge”, zegt de zaakvoerster. “Naast een kapsalon wordt het ook een koffiebar, waar een echte barista de lekkerste koffiespecialiteiten serveert en waar je een baguette of een stukje taart kan eten. Je kan er dus de hele dag terecht, ook zonder kapbeurt.” Les Coquettes Lifestyle gaat zich richten op dames en heren, terwijl de eerste vestiging zich verder zal specialiseren in kinderen onder de naam Les Coquettes Kids. Dankzij hun toplocatie in het historische centrum van Brugge, vlakbij bekende trekpleisters als de Rozenhoedkaai en de Vismarkt, zien beide panden in normale omstandigheden ook heel wat toeristen voorbijkomen. Daar speelt Les Coquettes Lifestyle handig op in, door verschillende haar- en wellnessproducten extra in de kijker te zetten in een aparte retailcorner.

Open haard

Haar zoektocht naar een nieuwe pand was al twee jaar aan de gang, toen Florence bij het mooie historische pand een bordje ‘te huur’ zag hangen. “Klaas De Muyt van Turner is een trouwe klant”, vertelt ze. “Hij vertelde dat het pand een unieke opportuniteit was. Binnen kom je meteen in een stijlvolle setting terecht, met een open haard als toffe eyecatcher. Sommige elementen van het pand worden door Unesco beschermd, dus het historische karakter werd heel mooi bewaard.”

Opening net na de lockdown

Les Coquettes Lifestyle zal beschikken over een oppervlakte van maar liefst 200 vierkante meter, wat de zaak enorm veel mogelijkheden biedt. Verderop in de zaak staan twaalf kapstoelen klaar. Er zullen zeven mensen werken. “Eigenlijk hadden we begin april moeten openen", vertelt Florence Beaumont. “Door de coronamaatregelen zal dat hopelijk op 18 mei zijn. We staan eigenlijk klaar om de eerste klanten te ontvangen. Onze twee locaties spreiden ook de risico’s: kinderen zullen hier niet in contact komen met ouderen. Dit is echt wel onze grote troef. Mondmaskers voor ons team zijn voorzien, net als handschoenen en werkschorten. Ook de klanten krijgen er. Aan de ingang van beide zaken is handontsmetting voorzien voor iedereen die de zaak binnenkomt. Bovendien zullen de klanten niet naast elkaar in de kapstoel zitten. De koffiebar zullen we gesloten houden voor consumptie ter plaatse, maar we bekijken de opties om takeaway aan te bieden, samen met onze gebakjes.