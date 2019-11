In Brugge laten ze het geld rollen: openbare werken kosten 4 miljoen extra dan begroot “Onbehoorlijk en zorgwekkend” Bart Huysentruyt

15u39 0 Brugge “Een zorgwekkende situatie, het gevolg van onbehoorlijk bestuur”, zo omschrijft N-VA fractieleider Geert Van Tieghem het antwoord van het stadsbestuur op de vraag van raadslid Pol Van Den Driessche naar de omvang van het aantal extra verrekeningen bij openbare werken de voorbije jaren en ook de jongste maanden. Het gaat om 4 miljoen euro.

Uit het antwoord van de stad blijkt dat de stad in de periode van 2013-2018 voor bijna 4 miljoen euro extra kosten heeft moeten betalen. Dat is een forse overschrijding van het budget, zoals begroot in het bestek. In deze som gaat het dan nog uitsluitend om werken waarbij de verrekening minstens 10 procent het initiële gunningsbedrag overschrijdt en dus de gemeenteraad moeten passeren. “De werkelijke meerkost ligt dan ook fors hoger”, weet N-VA fractieleider Geert Van Tieghem. “En daar zijn nog niet eens de vele verrekeningen van het OCMW van de voorbije jaren niet bijgeteld, want die cijfers ontvingen we niet.”

Het was Pol Van Den Driessche, die al herhaaldelijk vroeg naar de meerkosten bij werken zoals aan ‘t Zand of andere werken aan wegen of gebouwen in de stad. “Ook in 2019 noteren we reeds meer dan een miljoen euro aan overschrijdingen van het investeringsbudget”, merkt Van Den Driessche op. “Met die paar miljoenen hadden we zowel de Brugse schuldenlast kunnen afbouwen als enkele zinvolle zaken realiseren. Het kan niet dat het oorspronkelijk geraamde budget zo overschreden wordt, op de kap van de belastingbetaler”

Volgens schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld) valt de meerkost bij werken uiteindelijk nog mee. “Die vier miljoen lijkt veel en is het ook, maar niet als je het vergelijkt met de effectieve kost van bepaalde werken. Meestal gaat het maar om een beperkte meerkost als gevolg van duurdere materialen of een langere werkduur. Toch is dit ook voor het stadsbestuur een aandachtspunt." Nu heeft de stad een actieplan klaar om deze grote meerkosten in de toekomst te vermijden. “De opdrachten moeten beter omschreven worden, erelonen moeten beperkt worden bij meerwerken en de werfopvolging moet beter”, zegt Van Volcem. “We willen dit soort extra kosten in de toekomst echt vermijden, want bij bepaalde werken reken je niet op extra kosten. We willen daar paal en perk aan stellen.”