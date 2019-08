In Brugge denken ze nu al aan kerst: stadsbestuur investeert in extra én betere kerstbomen Mathias Mariën

17 augustus 2019

19u15 0 Brugge Het Brugs stadsbestuur voorziet tijdens de komende eindejaarsperiode extra kerstbomen in het straatbeeld.

De kerstperiode in de Breydelstad krijgt zo steeds meer vorm. Zo werd eerder al aangekondigd dat de ijssculpturen op het Stationsplein verdwijnen en dat de ijspiste op de Markt plaats maakt voor een kunststof ijspiste in het Minnewaterpark. De extra kerstbomen komen op verschillende locaties in de binnenstad. Alles samen zullen er op 19 plaatsen bomen te zien zijn, vijf meer in vergelijking met vorig jaar. Het Graaf Visartpark, Stationsplein, Minnewaterpark, Guido Gezelleplein en het Bargeplein krijgen voor het eerst een kerstboom. Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Valcem (Open VLD) komt het pronkstuk op de Burg: een boom van dertien meter hoog. Ook aan de deelgemeenten wordt gedacht. Zo krijgt de Zeedijk in Zeebrugge twaalf kerstbomen. In vergelijking met voorgaande jaren kijkt het stadsbestuur ook extra toe op de kwaliteit.