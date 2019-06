IN BEELD. Zwemmers zoeken verkoeling in de reien (en het mag) Bart Huysentruyt

30 juni 2019

09u39 0 Brugge Langs de Coupure hebben de eerste zwemmers zaterdag verkoeling gezocht in de Brugse reien.

Dat was ook nodig bij temperaturen tot 33 graden. De waterkwaliteit in de Brugse reien is een stuk beter dan vorig jaar en dus kan zwemmen er wellicht ook vaker dan toen. Bij mooi weer kan iedereen er deze zomer dagelijks, tussen 11 en 20 uur, zwemmen onder redderstoezicht. De stad Brugge startte vijf jaar geleden met openwaterzwemmen voor sportclubs in de Langerei en Damse Vaart. Daarop volgend kwam er een recreatieve zwemzones voor het grote publiek in de reien tijdens weekends in juli en augustus, naar aanleiding van Triënnale Brugge in 2015 en 2018. De stad breit daar in 2019 een vervolg aan, met een dagelijks opgestelde zwemzone. Er ligt een indrukwekkend zwemponton waar je kan pootjebaden of gewoon zonnen. Nog tot en met 1 september kan je genieten van waterpret in Brugge.