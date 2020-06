IN BEELD. Stil protest in Brugge tegen racisme wordt gedoogd, stadsbestuur opent intussen rouwregister Mathias Mariën

09 juni 2020

15u49 22 Brugge De stad Brugge heeft een rouwregister geopend, zodat iedereen zich in een statement kan afzetten tegen racisme. Dat gebeurde dinsdagmiddag na overleg in het stadhuis met de initiatiefnemers van de afgelaste Black Lives Matter-manifestatie. Op ‘t Zand kwamen wel zo’n 200 mensen samen om een stil protest te houden. Daarvoor was geen officiële toestemming, maar de actie werd wel gedoogd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Beide partijen houden een goed gevoel over aan het overleg. Binnen een maand zullen ze opnieuw rond tafel zitten. “Het rouwregister dient meer dan alleen als eerbetoon aan George Floyd (de man die in de VS overleed bij een interventie van de politie, red.). Het is een breed signaal tegen racisme", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Als Brugge doen we dat natuurlijk al langer. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie.” De stad zit bovendien in de laatste fase om lid te worden van het Europees stedennetwerk ECCAR - European Coalition of Cities Against Racism.

De politie was wel de hele middag van de partij in de binnenstad om zeker te zijn dat er toch geen relschoppers zou afzakken naar Brugge. Op ‘t Zand volgde een protest met zo’n 200 aanwezigen die borden bij zich hadden.

Officiële toestemming daarvoor was er niet. De initiatiefnemers die in gesprek waren met de korpschef en burgemeester, besloten evenwel niet in te grijpen. “Wij krijgen de kans om onze stem hierbinnen te laten horen. Maar al wie buiten staat, heeft ook een stem en die moet gehoord worden. Het is niet aan ons om die mensen buiten halt toe te roepen”, klonk de motivatie. Uiteindelijk werd de actie wel gedoogd op voorwaarde dat alles vredevol verliep.

Omdat de demonstranten op 1,5 meter van elkaar bleven, kon de politie sowieso moeilijk tussenbeide komen. Na ruim een uur werden ze wel vriendelijk gevraagd de plaats te verlaten. Alles verliep uiteindelijk zonder problemen.