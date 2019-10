IN BEELD. Retro-lessen in jarig VHSI: 50 jaar geleden ging het er zo aan toe Bart Huysentruyt

20 oktober 2019

08u24 0 Brugge Het Vrij Handels- en Sportinstituut in Brugge vierde vrijdag de start van haar jubileumjaar met een feestelijke retro-dag. Iedereen mocht in oude kledij naar school komen, zonder gsm én met lesjes breien en schoonschrift.

Dit schooljaar bestaat de school 50 jaar en dat wordt uiteraard gevierd. In 1929 werd de Patroons- en Handelsschool van den Middenstand opgericht en in 1969 werd een nieuwe start genomen met de oprichting van het Vrij Handelsinstituut (VHI). In 1996 kwam de sport erbij: het VHI werd Vrij Handels- en Sportinstituut. In de voormiddag kregen de leerlingen oude lesvormen, onder meer met een telraam. Ook de maanlanding werd besproken. Tijdens de pauzes voorzagen de leerlingen van de leerlingenraad een retro-fotoshoot en jeugdbewegingsspelletjes. In de namiddag genoten alle klassen van een filmklassieker in de Kinepolis: ‘Forrest Gump’ en ‘Full Metal Jacket’. Tijdens het feestjaar staan er nog tal van andere feestactiviteiten gepland, zoals een avondkerstmarkt, een praatcafé en een galabal.