IN BEELD. Ook in Brugge is carnaval plezant Bart Huysentruyt

07 maart 2020

18u39 6 Brugge In het stadscentrum van Brugge is de carnavalsstoet zaterdag uitgegaan. Die werd bijgewoond door heel wat families met kinderen én toeristen.

Corona of niet: de Brugse carnavalsverenigingen lieten het zaterdag niet aan hun hart komen. De stoet startte een uurtje later dan de vorige edities, door de werken op het Bargeplein. Daardoor werd de start verlegd tot op 't Zand. De organisatoren van de Brugse Karnavalraad vzw konden niet anders dan de stoet wat inkorten. “De werken in het centrum nopen er ons toe", zegt Francis Degroote. “Maar toch hebben we er een mooie stoet van gemaakt, met medewerking van heel wat verenigingen en groepen uit groot-Brugge." De stoet in Brugge kenmerkt zich vooral door de kleurrijk versierde groepen. Er doen wat minder grote wagens mee dan in andere optochten.