IN BEELD. Nieuwe vleugel voor oudste én jongste patiënten van AZ Sint-Jan: “Niet toevallig dat we hen samen zetten” Bart Huysentruyt

06 maart 2020

18u40 3 Brugge De verpleegeenheden pediatrie en geriatrie van AZ Sint-Jan in Brugge steken in het nieuw. Dankzij een graffitikunstenaar zien de muren er bovendien bijzonder kleurrijk uit. De nieuwe vleugel voor de jonge en oude patiënten kostte 16,7 miljoen euro.

Meer ruimte, licht en privacy stonden hoog op het verlanglijstje van zowel de dienst kindergeneeskunde als de dienst geriatrie van campus Sint-Jan. Om aan die wensen tegemoet te komen, bleek verhuizen naar een gloednieuw gebouw de beste optie. In verscheidene fases is na de pediatrische consultaties en het geriatrische dagziekenhuis nu ook de verpleegafdeling naar de nieuwe lokalen overgebracht. Beide diensten zijn helemaal klaar om hun nieuwe pand aan het grote publiek voor te stellen.

“Extra lokalen geven artsen en verpleegkundigen de mogelijkheid om administratie te scheiden van de consultatie en paramedici kregen eigen consultatieruimtes”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). Hij is ook voorzitter van AZ Sint-Jan. “De rijkelijke lichtinval, extra plaats en weldoordachte indeling ervan komt op beide diensten de sfeer ten goede.”

VR-brillen

Op de kinderafdeling vind je ingebouwde lachgastoevoer voor anesthesie, een VR-bril per leeftijdscategorie en aangepaste plafondanimatie. Elke patiënt tot 18 jaar zal er de eigen leefwereld herkennen. In de wachtruimtes is er speelgoed voor de jongste patiënten en voor oudere kinderen en adolescenten zijn er zitkussens, laadplaatsen voor smartphones en een werktablet voor huiswerk en digitale animatie.

Dat hier zowel de ouderen als de kinderen zitten, kan zelfs helend werken. Dat hebben studies al uitgewezen Hoofdarts Hans Rigauts

Op de digitale schermen krijgen zij en hun ouders informatie te zien over diverse onderwerpen. De verpleegafdeling voorziet in moderne ouder-kindkamers. Centraal op de afdeling vinden gehospitaliseerde kinderen een ontspanningsruimte en aansluitend een klaslokaal met onder meer Bednet-voorzieningen. In de snoezelruimte vinden ze rust, weg van de hectische ziekenhuisdrukte.

Meer privacy voor ouderen

In het geriatrisch dagziekenhuis ligt het accent op meer comfort en extra privacy. Er zijn meer bedden dan voorheen en de privékamers zijn nu allemaal uitgerust met een eigen badkamer en toilet. “Dat hier zowel de ouderen als de kinderen zitten, kan zelfs helend werken. Dat hebben studies al uitgewezen”, zegt hoofdarts Hans Rigauts.

Jeremiah Persyn, alias Jamz, heeft de muren van die afdeling met enkele grote tekeningen verfraaid.