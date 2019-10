IN BEELD. Lopers uit de hele wereld aan de start van Great Bruges Marathon Bart Huysentruyt

20 oktober 2019

12u53 4 Brugge Zo’n 6.000 lopers en wandelaars uit binnen- en buitenland zakten zondag af naar Brugge voor de derde editie van de Athora Great Bruges Marathon.

Er hadden zich lopers en wandelaars uit 62 verschillende landen ingeschreven. De Fransen, Britten en Nederlanders spanden de kroon bij de buitenlandse deelnemers. De halve marathon was met bijna 3.000 deelnemers de populairste afstand. Wandelaars konden in Brugge kiezen voor de 21K Walk of de Family Walk over 8 km. De start werd om 10 uur op de Dijver gegeven door schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Door alle lopers samen te laten vertrekken, worden de looptempo’s en piekmomenten van beide proeven beter op elkaar afgestemd, vooral in de latere fases van de wedstrijden”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo Sports. De wandelaars vertrokken een halfuur later. Iedereen finisht op de Grote Markt.

Naast de sportieve kant heeft de Athora Great Bruges Marathon ook een culinair luik. Alle (halve)marathonlopers kregen een heerlijk degustatiebordje en konden aan de finish de foodmarket bezoeken, waarvoor de organisatie samenwerkt met Hotel- en Toerismeschool Spermalie en The Foodmaker. De deelnemers van de 21K Walk werden onderweg getrakteerd op cava en Dumon-chocolade. Last but not least: elke deelnemer (18+) mocht na de finish een Brugse Zot of Sportzot in ontvangst nemen.