IN BEELD. Juf gaat met klaspop Jules op stap in Brugge: “Kleuters stralen als ze hem zien” Bart Huysentruyt

26 april 2020

08u16 8 Brugge Kleuterjuf Annelies Bonte trekt er tijdens de lockdown op uit met klaspop Jules. Die wordt in verschillende kleuterklassen in de regio gebruikt. De pop bezocht al het Begijnhof, de Markt of het Astridpark: “Ik zie de gezichtjes van de kindjes die ik kruis, stralen”, vertelt de juf.

“Door de maatregelen rond het coronavirus kunnen de kleuters nu niet naar de klas komen”, zegt Annelies Bonte, die momenteel als leerkracht in de noodopvang staat van basisschool Immaculata in Brugge. “Klaspop Jules is een popje die in alle peuter- en kleuterklassen zit. In plaats van hem in de klas achter te laten, besloot ik hem mee te nemen. We gaan op stap in Brugge.”

Juf Annelies neemt de pop telkens mee op haar fiets- en wandeltochten. “Dan kan ik voor de kleuters een verhaaltje maken”, zegt ze. “Zo doorkruiste ik al de hele stad. Het fototoestel klikte, en legde alles voor de eeuwigheid vast. Jules ontdekte in het Begijnhof de bloemen, in het Minnewaterpark de zwanen, aan het Stil Ende de eendenkuikens, in het Astridpark de fontein waar een regenboog door te zien was, luisterde naar de klokken van het Belfort en zag een mevrouw die op stap was met twee lama’s."

Wat blijkt: jong en oud herkenden klaspop Jules. “De gezichtjes van de kindjes zag ik stralen en de uitspraken waren geniaal”, zegt juf Annelies, die laat weten dat Jules alle kindjes hard mist en ernaar uitkijkt de kleuter na de coronatijd terug te zien in de klas.