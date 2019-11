IN BEELD. Honderden Brugse kinderen zwaaien Sinterklaas toe Bart Huysentruyt

24 november 2019

15u58 1 Brugge Langs de Brugse reien en op de Burg hebben honderden kinderen zondag Sinterklaas toegezwaaid.

De intrede van de Sint is een echt feest in Brugge, waar de kindervriend op een bootje gezet wordt aan het Grootseminarie. Van daaruit ging het via een kleurrijk parcours richting de Vismarkt, waar de Sint uitstapte en ontvangen werd in het stadhuis. Ondertussen hadden zijn knechten al snoep gegooid naar de kinderen langs het parcours. Op de Burg sprak de Sint de kinderen toe: ze waren ook dit jaar braaf geweest. De Brugse kinderen mogen dus binnenkort bezoek verwachten. In het Concertgebouw werd de intrede afgesloten met een leuke show.