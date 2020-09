IN BEELD. Het schooljaar is pas begonnen of deze leerlingen mogen al verhuizen (maar dan met plezier) Bart Huysentruyt

01 september 2020

15u53 1 Brugge De leerlingen van GO! basisschool Brugge Centrum mochten op hun eerste schooldag meteen verhuizen. Omdat er in de afdeling aan de Vrijdagmarkt grondig wordt gerenoveerd, mochten ze met zijn allen naar de Spiegelrei wandelen.

Er wordt een state of the art-accommodatie gecreëerd waar binnen een tweetal jaar ook de leerlingen van de Spiegelrei les zullen krijgen. Eerst gebeurt, tijdelijk, de omgekeerde beweging: tijdens de werkzaamheden zullen de leerlingen van de Vrijdagmarkt schoollopen aan de Spiegelrei. Vanuit hun respectievelijke afdelingen stapten de leerlingen richting Markt, in bubbels van vijf, elk met hun begeleider. Als afsluiter van de dag was ook nog een ijsje voorzien.