IN BEELD. Heerlijke start van de herfstvakantie Fotoreeks: Benny Proot

29 oktober 2019

Het heerlijke herfstweer van de eerste twee vakantiedagen leverde in Brugge fraaie plaatjes op. De meisjes op de foto’s van onze fotograaf in de Breydelstad genoten zichtbaar van de combinatie van zon en vallende bladeren. Ook voor de al ietwat oudere wandelaar was het genieten in de Brugse parken. En er is nog goed nieuws: het goede weer krijgt ook woensdag en donderdag nog een vervolg. Vanaf vrijdag zou het regenen. Geniet alvast van deze fotoreeks.