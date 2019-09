IN BEELD. Grimmige sfeer in Brugge door voetzoekers en Bengaals vuurwerk van Turkse supporters Mathias Mariën

18 september 2019

16u57 38 Brugge Honderden Turkse supporters zijn in de Brugse binnenstad samengetroept om onder politiebegeleiding naar het Jan Breydelstadion te vertrekken. Ondanks een imposante politiemacht konden tientallen supporters vuurwerk en voetzoekers afsteken.

Behalve 27 bestuurlijke aanhoudingen van Turken die met knuppels, pyrotechnisch materiaal en zonder ticket richting Brugge afzakten, kwam het nog niet tot onderlinge incidenten. Op de Markt kwamen een 700-tal fans van Galatasaray samen om in de stemming te komen voor de wedstrijd. Door de massale politie-inzet en controles is Brugge momenteel één versterkt fort. Uit voorzorg sloten verschillende winkels om 16 uur hun deuren. De politie kon echter niet vermijden dat een groot deel van de Turkse fans Brugge even omtoverde tot een ‘warzone’. Onder één groot rookgordijn door Bengaals vuurwerk en voetzoekers trokken ze door de binnenstad. Politiepaarden moesten in bedwang gehouden worden door de luide knallen.