IN BEELD. Eindelijk! Kinderen leven zich uit op de speelpleinen Bart Huysentruyt

27 mei 2020

18u38 0 Brugge Ze hebben er lang genoeg op moeten wachten, maar met de zon als bondgenoot hebben vandaag tientallen kinderen genoten van de Brugse speelpleinen.

Alle 120 speelpleintjes gingen in één keer weer open. “Een bewuste keuze”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a). “Zo konden we de kinderen en hun enthousiaste ouders beter spreiden.” Het was een beetje organiseren op de speelpleinen. Er gelden enkele voorwaarden. Zo moeten de kinderen begeleid worden een volwassene. De volwassenen moeten op hun beurt de regels van social distancing respecteren (1,5 meter afstand tussen elke persoon, red.). In grote speeltuinen in parken mogen ook maar maximaal twintig kinderen tegelijk aanwezig zijn.”