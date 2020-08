IN BEELD. Eerste kermis na corona is voor Zeebrugge Bart Huysentruyt

30 augustus 2020

08u51 14 Brugge 't Is weer kermis in Brugge, meer bepaald in Zeebrugge. Op het Marktplein kan je tot en met woensdag 2 september op een veilige manier van een aantal attracties genieten.

De veiligheidsmaatregelen van de coronacrisis zorgden ervoor dat begin augustus onder meer alle kermissen op Brugs grondgebied werden geschrapt. “Voor iedereen was dat een ontgoocheling”, zegt schepen van Lokale Economie Pablo Annys (sp.a). “Toen de ministers vorige week opriepen om terug kermissen en evenementen toe te laten, hebben we onmiddellijk bekeken hoe dit onder veilige omstandigheden kon gebeuren. Een dag later hadden we al een volledig coronaproof plan klaar én de belofte van alle forains dat ze naar Zeebrugge zouden trekken voor de kermis in Zeebrugge van zaterdag 29 augustus tot en met woensdag 2 september.”

Bezoekers moeten zich uiteraard aan de maatregelen houden en onder meer het mondmasker opzetten en afstand houden.