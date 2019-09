IN BEELD. Dit zijn de mooiste Brugse snorren Bart Huysentruyt

15 september 2019

In Brugge zijn de prijzen voor de mooiste Brugse en West-Vlaamse snorren uitgereikt. Het is een jaarlijkse organisatie van de West-Vlaamse Snorrenclub.

De jongerenprijs was dit jaar volledig nieuw. De organisatie had immers vooraf jongeren opgeroepen om massaal deel te nemen. “Snorren en baarden zijn weer helemaal in", zegt Antoine De Beir. “En om die jongeren ook wat bij onze vereniging te betrekken, hebben we ze een eigen prijs geschonken.” De hoofdprijs ging naar de stijlvolle moustache van Mathias Callebert. De jongeman combineert de snor met een stevige baard. Er waren ook prijzen voor Wesley Verschetze en Patrick Debal.