IN BEELD. Dag twee op Cactusfestival: alleen maar blije gezichten Bart Huysentruyt

07 juli 2019

08u36 0 Brugge Tienduizend muziekfans zakten zaterdag af naar het Minnewaterpark in Brugge voor dag twee van het Cactusfestival.

Met optredens van onder meer Cat Power, Joe Jackson en Bloc Party ging de weide meermaals uit haar dak. Maar Cactus is meer dan muziek alleen: heel veel kinderen deden er hun eerste festivalervaring op of verzamelden plastic in ruil voor wat geld. De eerste regendruppels konden niemand deren. Zondag sluit deze 38ste editie, de meest succesvolle ooit, af met optredens van onder meer dEUS, Neneh Cherry en Trixie Whitley.