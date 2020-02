IN BEELD: Brugs Bierfestival brengt meteen massa volk op de been Bart Huysentruyt

01 februari 2020

16u12 0 Brugge Op 't Zand in Brugge is de dertiende editie van het Brugs Bierfestival van start gegaan. Dat gebeurde meteen met lange wachtrijen aan de inkom van de grote, witte tent op het plein. Met meer dan 600 bieren en 90 brouwers is het Brugs Bierfestival wellicht het grootste van het land.

Tournée Minérale is in Brugge gestart met...een Bierfestival. Kleine kinderziektes speelden het populaire evenement op zaterdag nog parten. Het elektronisch betaalsysteem liet het bij de start afweten, waardoor de bezoekers even op hun glas moesten wachten. De meeste brouwers boden wel een proevertje aan, tot het betaalsysteem het weer deed. Dat gebeurde ook vrij snel. Het was de eerste keer dat het Bierfestival met elektronisch betalen werkte. Dat ging uiteindelijk best goed.

Immense tent

Voordien was de organisatie beducht voor minder bezoekers, omdat er in ons land al zoveel bierfestivals zijn. Maar dat was een onterechte vrees. De grote massa kwam op zaterdag meteen langs: het zorgde voor een lange wachtrij buiten de 4.400 vierkante meter grote tent. Erg vonden de bezoekers dat niet, want het weer was best aangenaam.

Brugse Beer

Binnenin konden ze kiezen uit 90 brouwerijen, met elk hun eigen stand. Opvallend: dit jaar zijn er bijzonder veel bieren van Brugse makelij te proeven. Denk maar aan de nieuwe biertjes van Bryggja of De Halve Maan of Bourgogne des Flandres. Maar ook totale nieuwkomers maken hun opwachting. Brouwerij Brugse Beer, die zelfs zorgde voor een echte beer, presenteert op het festival drie biertjes: de 6, de 8.9 en de 12. “Het is de eerste keer dat we op dit festival te zien zijn”, zegt Stéphane Kolijn.

50.000 pintjes

“Hier kan je als brouwer niet ontbreken. Ons bier is sinds de lancering in oktober aan een opmars bezig. We staan al op de kaart van verschillende Brugse horecazaken en ver daarbuiten. We hopen hier ons 50.000ste pintje te kunnen serveren.” Nog zo'n opmerkelijke stand is bemand door Kristiaan Ampe met Bar Belge, een heel mooi vormgegeven flesje dat tot nu toe wat onder de radar is gebleven. “Maar het bier staat wel al op de kaart van heel wat toprestaurant", klinkt het fier.

De Jonkman

“Onder meer sterrenzaken Sans Cravate en De Jonkman hebben het bier in hun gamma opgenomen. Dat is natuurlijk ongelooflijk voor zo'n jong bier. Er zitten twaalf kruiden in, wat dit amberkleurig biertje toch een specifiek karakter geeft. We hebben voor de komende maanden nog heel veel plannen met dit bier. Ik kijk ernaar uit.”

Toch eerder geneigd om deel te nemen aan Tournée Minérale? Dan kan je op het festival alsnog kiezen voor de laagalcoholische varianten. Gezellig is het, tussen alle nationaliteiten door, zeker op ‘t Zand.