IN BEELD. Brugge in tijden van corona. Nooit was stad zo leeg, zo stil Mathias Mariën

18 maart 2020

16u09 60 Brugge Het is een onwezenlijk beeld voor wie dezer dagen door de Brugse binnenstad wandelt. De straten liggen er verlaten bij, zelfs de frietkoten op de Markt sloten de deuren en toeristen zijn in geen velden of wegen te bespeuren. De doodse stilte is even ijzingwekkend als rustgevend.

Op een verdwaalde fietser of voetganger na, ligt het leven in Brugge volledig stil. De Markt, het Belfort, het Begijnhof, de parken ... Nergens is er leven te bespeuren. Wij trokken woensdagmiddag, enkele uren na de verscherpte maatregelen, de straat op en stelden met eigen ogen vast hoe leeg de binnenstad is. Geen toeristen die genieten van de eerste lentezon, geen kinderen die lekken aan een ijsje, de parkings zijn leeg... Sporadisch zitten mensen - op veilige afstand van elkaar - uit te rusten op een bankje of elektriciteitscabine. Wandelen in het midden van de straat is dezer dagen geen enkel probleem. De bedrijvigheid is volledig stilgevallen. Uitzonderlijk hoor je zelfs de vogeltjes fluiten. Ook op de Brugse reien is het triestig kalm. De toeristenbootjes liggen noodgedwongen stil. Wanneer we wél iemand tegen het lijf lopen, is die uitgerust met een mondmasker. Het is een surrealistisch zicht waar we de komende weken wellicht aan zullen moeten wennen.