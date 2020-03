IN BEELD. Brugge, die lege: maatregelen tegen coronavirus leggen stad lam Bart Huysentruyt

14 maart 2020

20u14 4 Brugge Het leven in Brugge is zaterdag voor een groot stuk stilgevallen. In plaats van drukke winkelstraten was er nauwelijks volk te bespeuren.

Het begon al op de zaterdagmarkt, waar minder kramen stonden en dus ook minder volk langs kwam. Er mochten immers enkel voedingskramen opgesteld staan. Maar ook in de straten was er beduidend minder volk. Niet verwonderlijk als zo goed als alle winkels gesloten blijven. Normaal is het op zaterdag altijd gezellig druk in Brugge en worden de winkelstraten verkeersvrij. Toeristen kunnen nog enkel met de paardenkoets de stad bekijken. Bootjes blijven aan wal en hotels lopen leeg. Het zal ook zondag en de komende weekends wennen worden om zo door de stad te lopen.