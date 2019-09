IN BEELD. Autoloze Zondag in Brugge, dat is een feest Bart Huysentruyt

15 september 2019

18u01 2 Brugge Een dag geen auto’s in het centrum van Brugge, dat staat garant voor een feest. Zo'n 30.000 mensen kwamen ervan meegenieten

Het weer zat uiteraard ook helemaal mee voor de vele buitenactiviteiten tijdens deze editie. Eén van de absolute blikvangers was de Sky Bike, een attractie met drie fietsen in de lucht op ‘t Zand. Je kon het op 60 meter hoogte opnemen tegen drie anderen. Maar ook de MobiMarkt viel in de smaak. Er werd ook gedanst op het Simon Stevinplein en kinderen konden zich op verschillende locaties uitleven. Tegelijk was er braderie in de Langestraat, die helemaal herleeft en ook in Sint-Kruis brouwden ze een feestje tijdens de kermis.