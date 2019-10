IN BEELD. Amerikaanse militairen strijken neer in Zeebrugge met tientallen helikopters Mathias Mariën

16 oktober 2019

13u47 30 Brugge In de haven van Zeebrugge zijn woensdagochtend tientallen Amerikaanse helikopters ontscheept. Ze worden klaargemaakt om door te vliegen naar verschillende basissen in Europa.

Operatie Atlantic Resolve is een antwoord van de Verenigde Staten op de annexatie van het Oekraïense deel van de Krim in de lente van 2014. De Amerikaanse aanwezigheid in het oosten van Europa, sinds 2016, moet Rusland ervan weerhouden om landen die allianties hebben met de VS binnen te vallen. Het Amerikaans leger gebruikt de haven van Zeebrugge en van het Griekse Volos om de luchtvaartbrigade over te brengen naar Europa en manschappen af te lossen. De Amerikaanse brigade telt zo’n 1.700 militairen, tientallen helikopters van diverse types, 2.000 voertuigen en uitrusting. Het is de derde keer dit jaar dat het Amerikaanse leger via Zeebrugge naar Oost-Europa reist.