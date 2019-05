IN BEELD. 40.000 toeschouwers genieten van Heilig Bloedprocessie: 1.700 figuranten stelen de show Mathias Mariën

30 mei 2019

18u12 0 Brugge Zo’n 40.000 toeschouwers hebben Brugges mooiste dag vanop de eerste rij meegemaakt. De Heilig Bloedprocessie verliep vlekkeloos dankzij de inzet van 1.700 vrijwilligers en 300 medewerkers. Zowel jong als oud liepen mee door het centrum. “Het was mijn eerste keer omdat mijn mama het vroeg. Maar het is enorm spannend en leuk om te doen”, zegt Louise Hoste (9), één van de debutanten. Algemeen coördinator Mathieu Clarysse is in de wolken. “Er waren tot 10.000 toeschouwers meer dan verwacht. Het was een perfecte dag.”

1.700 figuranten uit de ruime regio, 300 medewerkers, 80 schapen, 66 paarden, 6 kamelen, 6 ezels, 6 roofvogels, een os en enkele kippen: de aanwezigen langs het parcours van de Heilig Bloedprocessie kregen donderdagmiddag heel wat te zien. De Bloedprocessie lokt traditioneel heel wat volk en dat was ook dit jaar niet anders. Sterker nog: in vergelijking met vorig jaar kwamen tussen de 5.000 en 10.000 mensen méér kijken. De 40.000 toeschouwers konden onder een stralend zonnetje genieten van het spektakel. De editie van 2019 gaat bovendien de geschiedenisboeken in als die waar heel wat vernieuwingen werden doorgevoerd. Zo werden er nooit zoveel kostuums tegelijkertijd vernieuwd én liep een delegatie uit Bethlehem mee in de processie.

Zonder incidenten

De burgemeester, enkele raadsleden en priesters kwamen speciaal naar Brugge afgezakt voor de tiende verjaardag van de processie als werelderfgoed. Hun aanwezigheid zorgde al bij aanvang voor heel wat enthousiaste reacties. Het parcours dat ze liepen bleef dit jaar ongewijzigd: starten gebeurde aan de Dijver en eindigen op de Oude Burg. Tussendoor trok de processie door het centrum. Onder de deelnemende figuranten zaten heel wat mensen die voor het eerst meeliepen – een goede zaak voor de toekomst. “Eerlijk? Ik was wel héél nerveus, maar het is leuk om te doen. Ook mijn kostuum vind ik meer dan geslaagd. Het was eigenlijk mijn mama die zei dat ik moest meedoen, maar uiteindelijk was het een zeer leuke ervaring”, zegt Louise Hoste (9). Algemeen coördinator Mathieu Clarysse was achteraf een tevreden man. “Alles is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. We hadden natuurlijk enorm veel geluk met het goede weer. Het was niet te warm en niet te koud: ideaal voor de processie. Bovendien had ik het gevoel dat de reacties langs de kant van de weg unaniem enthousiast waren”, aldus Clarysse. Tijdens de optocht hing één wagentje scheef door een losgekomen wiel, maar uiteindelijk bleek dat slechts een kleine voetnoot in het succes. Voor noemenswaardige hinder zorgde dat niet.