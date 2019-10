IN BEELD. 3.600 lopers en wandelaars in Brugge tegen kanker. Ze zamelen recordbedrag van 117.000 euro in Bart Huysentruyt

06 oktober 2019

13u16 18 Brugge Op het domein van Sport Vlaanderen in Assebroek hebben 3.600 lopers en wandelaars de weersomstandigheden tijdens de Levensloop voor Stichting tegen Kanker getrotseerd. Ze zamelden een recordbedrag van 117.149 euro in.

Deze editie werd op gang geschoten door de peter en meter van Levensloop Brugge: radiomaker Xavier Taveirne en actrice Liesa Naert. Op zaterdagavond volgde een kaarsenceremonie waarbij de ‘vechters’ centraal werden gezet. Mensen die aan kanker gestorven zijn, werden herdacht met 2.000 kaarsenzakjes, die gepersonaliseerd werden door leerlingen van de gemeenteschool Sint-Michiels en De Triangel. Ook het Brugse Fiorettikoor trad op. 75 teams liepen en wandelden mee. Team De Zonnetuin had vijf deelnemers die 24 uur lang stapten. Vorig jaar wandelde teamlid Jimmy Janssens 24 uur, maar nu kon hij vier andere mensen ook warm maken om dat even lang te doen voor hun team. In totaal deden ook 180 kankerpatiënten mee.