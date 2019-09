IN BEELD. 25.000 bezoekers genieten van de Kaasmarkt Nieuwe opstelling zorgt voor gemengde gevoelens Bart Huysentruyt

01 september 2019

17u18 1 Brugge De Brugse Kaasmarkt zorgde zondag voor een echte toeloop op ‘t Zand. Onder ideale omstandigheden werd ruim tien ton kaas verkocht in een gewijzigde opstelling. Die bezorgde de 25.000 bezoekers gemengde gevoelens. “Het lijkt wel de zaterdagmarkt”, klonk het.

De Kaasmarkt was er dit jaar erg vroeg bij. De organisatoren kiezen steevast voor de eerste zondag van de maand september en dat was dit keer de laatste dag van de grote vakantie. Tot groot jolijt van de organisatie gingen de temperaturen op zondag een stukje lager dan zaterdag. “Dertig graden en volle zon is echt wel te veel voor een evenement met kazen in openlucht", zegt Filip Vermander van Milcobel. “Dat het een kleine tien graden koeler werd, speelde helemaal in onze kaart.”

Miss World Nederland Brenda Muste en actrice Danni Heylen mochten de Emmentaler-kaasbol aansnijden en zo de Kaasmarkt voor geopend verklaren. Even later kregen de zaakvoerders van restaurant Franco Belge in de Langestraat een ereplakkaat, omdat ze in hun gerechten Brugge Kaas verwerken. Elk jaar beloont de organisatie zo Brugse chefs die iets met hun lokale kaas doen. Voor Dries Cracco en Tomas Puype was dat een ideale start van hun jaarlijks verlof. De zaak blijft de komende twee weken immers dicht. Daarna zijn ze één van de nieuwkomers tijdens het gastronomisch festival KooKeet.

Veranderde opstelling

De grootste verandering van deze elfde editie van de Kaasmarkt was de opstelling van de kraampjes. In plaats van een grote rechthoek waarin de kraampjes opgesteld stonden, werden ze nu in twee vierkanten geplaatst. Zo zou er meer ruimte moeten ontstaan voor het publiek, dat de voorbije jaren vaak rijen dik stond om toch maar een stukje kaas te kunnen proeven en kopen. “We zijn tevreden over de opstelling. Het lijkt allemaal toch iets vlotter te verlopen”, zegt Filip Vermander.

De bezoekers reageerden matig enthousiast. “Het ziet er een beetje uit zoals de zaterdagmarkt”, zegt Ringo Verhelst. “Ik vind het er allemaal wat minder strak uitzien. Bovendien staan er ook nog kraampjes her en der verspreid en zijn de wachtrijen bij bepaalde stands toch nog lang.” De meningen waren in elk geval verdeeld.

Proeven

De zestig standhouders konden teren op een uitstekende verkoop, al komen heel veel mensen gewoon proeven, zonder uiteindelijk te kopen. “Maar dat is niet zo erg", reageren ze bij Brugge Kaas. “Het doel is om mensen kennis te laten maken met allerlei verschillende smaken. Uiteindelijk maken ze zelf een keuze. Het is voor ons een uitstalraam en een ideale manier om met de klanten in contact te komen.”

Nog dit: één van de biervaten van een standhouder spoot zondag bij de openingsceremonie per ongeluk bier in de lucht. Het leek wel even de terugkeer van de fontein op ‘t Zand... Uiteindelijk bleef de schade beperkt tot een natte broek van de zaakvoerder.