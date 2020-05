In 1999 begonnen en 20 jaar later nog bezig: onverbeterlijke tafelschuimster opnieuw veroordeeld Siebe De Voogt

15 mei 2020

13u34 20 Brugge Een 56-jarige tafelschuimster is in de Brugse rechtbank opnieuw veroordeeld voor een hele reeks diefstallen en feiten van afzetterij. Maria L. begon aan haar bedenkelijke carrière in 1999 en was 20 jaar later nog bezig. Sinds vorige zomer zit ze in de gevangenis.

Maria L. (56) is net zoals haar “collega” Nadine W., beter gekend als “de schrik van de kusthoreca”, geen onbekende voor horecazaken in gans Vlaanderen. Vorige zomer waarschuwde de Brugse politie de horeca-uitbaters in de stad nog voor de vrouw. Ze ging verschillende keren op restaurant zonder te betalen, maar mocht telkens beschikken omdat je voor tafelschuimen niet aangehouden kan worden. Op 13 augustus stak L. het gerecht een handje toe. Ze pleegde een diefstal in de Carrefour aan het station in Brugge en zit sindsdien in de gevangenis.

Sherry en witte wijn

De vrouw bleek in dezelfde periode nóg een winkeldiefstal te hebben gepleegd in een Delhaize in Knokke-Heist. Het parket bracht haar vorige maand voor de strafrechter in Brugge voor de twee diefstallen en nog zeven feiten van tafelschuimerij. Zo ging L. op 17 juli eten bij Taverne James in Oostende, waar ze garnaalkroketten verorberde en enkel glazen sherry en witte wijn dronk. Op 22 juli kwam ze onder meer over de vloer bij Tom Pouce in Brugge. De vrouw sloeg daarnaast ook toe in Leuven, Brussel en Koksijde. In Eigenbrakel en Gent betaalde ze in juli vorig jaar dan weer twee taxiritten niet.

Maria L. heeft al een rijk gevuld strafregister dat teruggaat tot 1999. Op 19 februari dit jaar kreeg ze in het Gentse hof van beroep 2 jaar cel voor diefstallen en afzetterij. Omdat die feiten dateren uit dezelfde periode als die in het Brugse, hield de rechter rekening met het arrest. Hij legde L. vrijdagmorgen geen extra straf meer op.

