Impact van corona op horeca in West-Vlaanderen is enorm: 40 procent van jobs weg Bart Huysentruyt

04 augustus 2020

11u17 0 Brugge Cafés en restaurants in West-Vlaanderen zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van HR-specialist Acerta. Er is een daling van 40 procent werkgelegenheid.

In West-Vlaanderen kreeg in juni de helft (53,4 procent) van de vaste horecawerknemers te maken met tijdelijke werkloosheid. Dat is nog altijd een grote groep, maar voor het eerst in maanden wel een daling van het aantal tijdelijk werklozen in de sector. Ook is de groei van het aantal jobs in de horeca gestuit: in topmaand januari van dit jaar was die nog 44 procent, in juni nog maar een schamele 60 procent van de tewerkstelling van referentiemaand januari 2019. De flexijobbers en jobstudenten zijn het grootste slachtoffer van de coronacrisis. Dat alles blijkt uit een sectoranalyse van hr-dienstenleverancier Acerta op basis van een representatief staal van de werkelijke gegevens van 1.478 horecawerknemers bij 392 horecawerkgevers in West-Vlaanderen.

“Het is not done om vast personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten en ondertussen flexijobbers of studenten in dienst te houden”, zegt Geert Van Tieghem, kantoordirecteur van Acerta in Brugge. “Als een vaste medewerker taken van een tijdelijk contract kan overnemen, is dat wat eerst gebeurt. Maar dat we niet naar nul procent flexi- en studentenjobs zijn gegaan en zelfs naar 100 procent tijdelijke werkloosheid, heeft vooral te maken met de veerkracht van de sector, met horeca-activiteiten die ondanks de pandemie toch doorgingen of waarnaar zaken zijn overgeschakeld, denk aan restaurants die afhaalmenu’s voorzagen. Zo bleef er dus wel keukenpersoneel aan de slag, en koeriers. Vooral die laatste zijn niet zelden studenten.”

De verwachting voor de komende maanden is dat de tijdelijke werkloosheid in de horeca verder zal dalen. De zomermaanden zijn immers klassieke topmaanden voor het toerisme en voor de horeca. Door de wisselende reisadviezen wordt de Belgische kust wellicht zelfs een nog populairdere bestemming dan andere jaren, dat is dan een positief effect van corona.