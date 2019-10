IMES DEXIS neemt Brugse Duvivier-Motronic over: 18 mensen blijven aan boord Bart Huysentruyt

08 oktober 2019

14u24 0 Brugge IMES DEXIS nv, de Belgische marktleider binnen de MRO-sector, neemt het Brugse bedrijf Duvivier-Motronic over. Dat bedrijf focust al negentig jaar voornamelijk op onderhoud, herstel en verkoop van aandrijvingen.

IMES DEXIS zorgt ervoor dat de machines in onze Belgische bedrijven over de nodige onderdelen beschikken om in alle rust te blijven draaien. Door de overname kan het Brugse familiebedrijf blijven innoveren en meegroeien met de snel veranderende markt. Het Brugse bedrijf werd in 1928 opgericht door Jérôme Duvivier en nadien verdergezet in het jaar 1951 door zijn zoon, Jos Duvivier. Vandaag, 90 jaar later, is het bedrijf nog altijd in handen van de familie Duvivier en is het gespecialiseerd in het herstel van elektromechanische aandrijvingen en de verkoop ervan. Het bedrijf stelt 18 mensen te werk in hun atelier in de Brugse industriezone Herdersbrug-West’ De overname verzekert de blijvende tewerkestelling van deze mensen. Ook huidig zaakvoerder Filip Duvivier blijft aan boord en zal het bedrijf verder runnen.

Vorige maand nog nam IMES DEXI het Genkse bedrijf Eltec System over, een bedrijf dat onderhoudsdiensten levert aan de Belgische industrie. Afgelopen dinsdag nog kondigde het de overname van Central Auto in Antwerpen aan, de specialist in pneumatische gereedschappen en hydraulica.