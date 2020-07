Illegalen krijgen straffen met uitstel na diefstal van gsm in station van Brugge Siebe De Voogt

15 juli 2020

12u24 2 Brugge Twee illegalen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen met uitstel gekregen voor diefstal en heling. De verdachten konden worden opgepakt in het station van Brugge door een alerte treinreiziger. De man zag hoe zijn vriendin bestolen werd en zette zelf de achtervolging in.

De feiten speelden zich op 22 februari af op het perron. Een koppel merkte die dag twee verdachte mannen op. “De man zag een van hen zijn vriendin benaderen”, stelde de procureur. “Kort nadien bleek haar gsm verdwenen. Hij ging vervolgens zelf op zoek naar de verdachten.” De Marokkaan Bamer H. kon door de alerte man staande worden gehouden. Hij had de gsm van zijn vriendin niet bij, maar wel twee andere toestellen die gestolen waren. De andere dief kon kort nadien worden opgepakt. Ramzi B. (28) had twee andere gsm’s verstopt in zijn onderbroek. De twee toestellen die zijn kompaan bij zich had, bleek ook van de twintiger afkomstig te zijn.

De man moest zich twee weken geleden verantwoorden voor heling van de vier gsm’s en de effectieve diefstal in het Brugse station. “Mijn cliënt zit tot vandaag in de gevangenis en heeft zijn lesje nu wel geleerd”, pleitte zijn advocate Nadia Lorenzetti, die aandrong op een straf met uitstel. Bamer H. moest zich enkel verantwoorden voor de heling van twee gsm’s. De man beweerde minderjarig te zijn, maar een botscan wees het tegendeel uit. “Mijn cliënt betwist dat hij op de hoogte was van de afkomst van de toestellen”, stelde z’n raadsman Jorn Verminck. “Hij had ze gewoon gekregen van de andere beklaagde.”

De rechter achtte woensdagmorgen beide illegalen schuldig. Ramzi B. kreeg voor de diefstal en heling 1 jaar cel met uitstel. Zijn kompaan Bamer H., die enkel terechtstond voor heling, werd veroordeeld tot 6 maanden met uitstel. Voor hun illegaal verblijf in België kregen beide mannen daar nog eens 3 maanden gevangenisstraf met uitstel bovenop.