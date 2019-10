Illegale portier van Club D krijgt 6 maanden cel voor weerspannigheid tegenover politie Siebe De Voogt

15 oktober 2019

15u19 0 Brugge Een 33-jarige Bruggeling heeft een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden gekregen voor weerspannigheid tegenover de politie. M.D. werkte ten tijde van de feiten volgens het openbaar ministerie als illegale portier voor het danscafé Club D.

Bruggeling M.D. (33) trok op 24 december 2017 de aandacht van de politie in de Kuipersstraat. “De beklaagde gaf zich onterecht uit voor portier van de Club D en was daar al verschillende keren over aangesproken”, stelde de procureur. “Hij gedroeg zich wederom arrogant en ging over tot het regelrecht uitdagen van de politie. Uiteindelijk werd hij agressief, toen ze hem vroegen om de plaats te verlaten. Beklaagde haalde uit naar een hoofdinspecteur. Die kon de slag maar net ontwijken.” M.D. kreeg dinsdagmorgen een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Zijn advocaat Mathias Van Belleghem had vorige maand de vrijspraak gevraagd. “Mijn cliënt heeft zich die avond nooit fysiek verzet, laat staan dat hij zou geslagen hebben”, pleitte de raadsman. “Hij was er bovendien niet aanwezig als portier, maar enkel als vriend van de uitbater.”