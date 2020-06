Illegaal voor rechter nadat oudere man overvaller verjaagt in station van Brugge Siebe De Voogt

16u16 0 Brugge Een jonge Afghaan riskeert in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf voor een mislukte overval op een oudere man in het station van Brugge. Volgens het slachtoffer sprong de illegaal op zijn rug, nadat hij tot twee keer toe zijn portefeuille had proberen stelen.

Het slachtoffer stapte op 3 april van de trein in het Brugse station, kort gevolgd door de jonge Afghaan. In de stationshal beneden probeerde de illegaal volgens het parket tot twee keer toe de portefeuille van de oudere man uit diens achterzak te grijpen. “Het slachtoffer verweerde zich en kreeg daarop een trap en duw", vertelde de procureur. “De beklaagde werd uiteindelijk onderschept door een medewerker van Securail, die op weg was naar huis. Hij beweerde minderjarig te zijn, maar een botscan wees het tegendeel uit.”

Plots zat hij boven op mijn rug. Ik heb hem een elleboogstoot in zijn gezicht gegeven, waarop hij is weggelopen Slachtoffer in rechtszaal

De illegaal blijft zijn betrokkenheid ontkennen, ondanks het feit dat de mislukte overval werd vastgelegd door een bewakingscamera. Hij mocht na verhoor beschikken en liet zich op zijn proces vertegenwoordigen door een advocaat.

De oudere man stelde zich burgerlijke partij en vraagt 225 euro schadevergoeding. “Ik had die man al even zien staan met een klak op z'n hoofd”, vertelde hij in de rechtszaal. “Ik vond hem er verdacht uitzien. Ik keek om, maar zag hem niet meer. Plots zat hij boven op mijn rug. Ik heb hem een elleboogstoot in zijn gezicht gegeven, waarop hij is weggelopen.” Vonnis op 30 juni.