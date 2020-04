Illegaal krijgt vijftien maanden cel voor inbraak op luxejacht Siebe De Voogt

20 april 2020

12u26 1 Brugge Een 29-jarige Libiër heeft een effectieve gevangenisstraf van vijftien maanden gekregen voor een inbraek op een luxejacht in Zeebrugge. De man was naar eigen zeggen op zoek naar onderdak.

De politie kreeg op 28 november vorig jaar een melding binnen van een inbraak op een boot, die aangemeerd lag in de jachthaven van Zeebrugge. De eigenaar had een alarm geïnstalleerd na verschillende eerdere inbraken op z’n jacht. Aan boord van de boot trof de politie een 29-jarige Libiër aan. “Hij werd in de boeien geslagen en had enkele gestolen spullen op zak”, vertelde de procureur in de Brugse rechtbank. “Aan de toegangsdeur stond nog een zak klaar met materiaal.” Mohammed A. bekende dat hij het jacht was binnengedrongen via het dakvenster. Hij wilde een zonnebril, twee camera’s, wat kledij, parfum en een plooimes buit maken.

Het openbaar ministerie vorderde zelf vijftien maanden cel. De verdediging drong tevergeefs aan op een straf met uitstel. “Die man zocht gewoon verse kleren, een slaapplaats en eten”, pleitte de advocate van de Libiër.