Illegaal gearresteerd op kerkhof nadat buurtbewoonster klaagt over religieuze liederen Siebe De Voogt

04 december 2019

12u36 2 Brugge Een 28-jarige Algerijn riskeert in de Brugse rechtbank een jaar cel voor z’n illegaal verblijf in het land. Salah N. werd kort voor de zomer opgepakt op de begraafplaats van Sint-Andries, nadat een buurtbewoonster had geklaagd over religieuze liederen die hij afspeelde.

De arrestatie vond plaats op 3 juni in de Kerkhofstraat in Sint-Andries. Een buurtbewoonster belde die avond de politie op met de melding dat ze gebeden en muziek hoorde in de straat. Bij aankomst zagen de agenten Salah N. (28) de begraafplaats opwandelen. Met een app op z’n gsm was hij religieuze liederen aan het afspelen. Na controle bleek de Algerijn geen geldige papieren op zak te hebben. Niet de eerste keer, want hij kreeg daarvoor al eens 3 maanden en zelfs 1 jaar cel. Het openbaar ministerie vorderde ook woensdagmorgen een effectieve gevangenisstraf van een jaar. “Wie weet valt zo ooit eens zijn frank dat hij hier geen toekomst meer heeft”, stelde de procureur. Volgens het parket stelde de politie al 21 processen-verbaal op tegen de man voor feiten van openbare dronkenschap, diefstal en slagen en verwondingen. Uitspraak op 8 januari.