Ierse ambassadeur komt Brugse bibliotheek bedanken voor nominatie van prestigieuze literaire prijs Bart Huysentruyt

08 maart 2020

10u30 0 Brugge De Ierse ambassadrice Helena Nolan kwam zaterdag naar de Brugse bibliotheek om de medewerkers te bedanken voor een nominatie van een prestigieuze Ierse literaire prijs.

De Amerikaanse debutante Emily Ruskovich won op 12 juni de International Dublin Literary Award 2019 (ter waarde van 100.000 euro) voor haar roman ‘Idaho’, in het Nederlands uitgegeven door Atlas Contact. Deze prijs is een hele prestigieuze prijs voor Ierland, ze dragen de literatuur hoog in het hart. Voor deze literaire prijs voor Engelstalige boeken kunnen bibliotheken wereldwijd nominaties maken voor de Longlist.

De winnaar werd enkel genomineerd door de Brugse openbare bibliotheek. “Onze collega Els Depuydt, die de collectievorming doet voor de bibliotheek, heeft haar genomineerd, waarna een zeskoppige jury Ruskovich als winnaar heeft gekozen", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “De nominatie door de Brugse bibliotheek die tot de uiteindelijke prijsuitreiking geleid heeft, werd in media wereldwijd vermeld.”

Helena Nolan kwam langs om een oorkonde te overhandigen.