Iemand heeft eerste kerstballen gehangen in grootste kerstboom op Burg Bart Huysentruyt

18 november 2019

17u51 0 Brugge Er prijken kerstlichtjes in de grootste kerstboom van de stad Brugge op de Burg. En iemand heeft intussen de eerste kerstballen erin gehangen.

De dienst Openbaar Domein heeft die lampjes er zopas in bevestigd. Brugge maakt zich dus steeds meer op voor de drukke kerstperiode. De oproep van enkele Bruggelingen om voor het eerst ook kerstballen in de boom te hangen, krijgt weerklank. De eerste ballen hangen er immers al in. Wellicht wordt de boom de komende dagen nog meer versierd.